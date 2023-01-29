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НовостиАвто29 января 2023 8:50

В Нижневартовске строят новые участки дорог на улицах Северная и Фармана Салманова

Общая протяженность составит три километра
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Фото: администрация Нижневартовска

Фото: администрация Нижневартовска

В Нижневартовске в микрорайонах за ул. Героев Самотлора строят несколько участков дорог общей протяженностью более трех километров: на Восточном проезде, на ул. Северной и Фармана Салманова. Как сообщили в городской администрации, строительство дорог идет по программе «Стимул» Минстроя РФ в рамках Соглашения, заключенного между Правительством Югры и Министерством строительства и ЖКХ.

Фото: администрация Нижневартовска

Фото: администрация Нижневартовска

По словам заместителя главы города, директора департамента строительства администрации Нижневартовска Виктора Ситникова, открытие участков откроет дополнительные выезды из города, разгрузит существующие участки и позволит нарастить объемы жилищного строительства в городе за счет освоения новых территорий.

- В этом году, помимо Восточного проезда, запланировано открытие участка на улице Фармана Салманова и на улице Северной. Завершить все этапы необходимо в 2024 году. Финансирование строительства данных объектов ведется из федерального, окружного и городского бюджетов, - рассказал он.

Протяженность улицы Фармана Салманова составляет 1,2 километра. Она включит в себя четыре полосы для движения автомобилей, тротуары, велодорожку, освещение и ливневку.