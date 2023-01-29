В Югре 29 января 2023 днем будет тепло и малоснежно Фото: Татьяна Коркина

В Югре сегодня, 29 января 2023, ожидается переменная облачность, в большинстве районов пройдет небольшой и умеренный снег. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -13…-18…С, днем -5…-10…С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, пройдет небольшой снег. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -16…-18 С, днем -7…-9 С.

29 января православные отмечают день Петра-полукорма – именно так называли апостола Петра, ученика Иисуса Христа. «Полукормом» его называли потому, что крестьяне смотрели, сколько корма для скота оставалось до весны. Если мало – они начинали экономить. А ещё Петра считали покровителем животных, потому что в этот день на Руси уделяли большое внимание животным.

На приметы тоже смотрели. Если ветер дул с севера, значит, придут морозы. А вот мороз на Петра предвещал летнюю жару.