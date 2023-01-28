В Югре 28 января 2023 года коронавирусом заболели еще 223 человека

Последние новости о коронавирусе в Югре

В Югре продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 223 человека. С начала периода количество заболевших достигло 150 852.

При этом в больницы региона госпитализировано 11 человек, выздоровели 92 северянина. К счастью, скончавшиеся от болезни за прошедшие сутки нет, всего с начала пандемии умерли 2 606 югорчан.

В России выявлено 7 219 человек с COVID-19, госпитализировано - 989. Всего в стране зарегистрировано 21 931 480 случаев. Излечились от коронавируса 4 384 человек, скончались - 42.