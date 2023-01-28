Профицит бюджета Нижневартовска в 2022 году составил 362 миллиона рублей Фото: Вера Зенина

Бюджет Нижневартовска традиционно сохранит социальную направленность. Об этом заявил глава города Виктор Кощенко во время своего отчета о деятельности за 2022 год.

По его словам, впервые в истории города доходная часть достигла 22,6 млрд. рублей, а расходная - 22,2 млрд. руб.

Основными источниками формирования налоговых доходов оставались: налог на доходы физических лиц - 4,3 млрд. рублей и налоги на совокупный доход - почти 1,5 млрд. рублей. Оба показателя превышают уровни прошлого года.

Почти 70% от общего объема расходов направлено на отрасли социальной сферы - 15,5 млрд. рублей. К уровню прошлого года расходы на социальную сферу приросли на 5,5% или на 813 млн. рублей.

По итогам 2022 года бюджет города исполнен с профицитом на сумму 362 млн. рублей.

- За счет бюджета предоставлялось 15 видов мер соцподдержки на сумму более 248 млн. руб. Количество получателей - свыше 74 тысяч человек или каждый 4-й житель нашего города. При этом мы единственный муниципалитет в Югре, предоставляющий бесплатный проезд пенсионерам по транспортным картам без ограничений, - рассказал Дмитрий Кощенко.