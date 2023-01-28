Фото: пресс-служба губернатора

В Югре простились с погибшими за освобождение Донбасса жителями Сургута и Сургутского района. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Сегодня, 28 января, в Сургуте похоронили Руслана Алтынбаева, Игоря Уханова и Артема Тимошина, в поселке Высокий Мыс Сургутского района - Александра Трифонова.

Погибшие солдаты входили в состав мотострелковых частей 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии. Они героически держали оборону в Луганской народной республике на стратегически важном участке Кременная - Сватово, освобождали населенный пункт Червонопоповка.

Гвардии рядовые Трифонов, Тимошин и Алтынбаев погибли на передовой, а рядовой Уханов умер в военном госпитале.

Все четверо героев-югорчан - нефтяники и добровольцы. Заключив контракт, они отправились в зону спецоперации и с честью исполнили свой воинский долг.

У Александра Трифонова остались жена и трое детей 14, 9 и 3 лет. У Артема Тимошина - жена и двое сыновей 6 и 2 лет. У Руслан Алтынбаева - мать и 5-летний сын, у Игоря Уханова - мать и 17-летняя дочь.

Правительство Югры окажет семьям погибших всю необходимую поддержку.