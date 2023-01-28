В Югру вернули четырех детей, находящихся в зоне боевых действий на Ближнем Востоке

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В 2022 году в Югру вернули четырех детей, находившихся в зонах боевых действий на Ближнем Востоке. Это совместная работа местных властей и аппарата уполномоченного по правам ребенка в регионе, сообщает ТАСС.

Всего с территории Сирийской Арабской Республики и Республики Ирак удалось вывезти десять югорских детей.

По словам детского омбудсмена округа Людмилы Низамовой, ребята переданы родственникам. Сейчас с ними ведутся работы по социальной адаптации и реабилитации. Это восстановление психологического состояния, медицинская помощь, построении образовательного маршрута, оформление мер соцподдержки и прочее.

На данный момент ведется работа по возвращению в Югру еще десяти детей.

- Из них уже подготовлены документы на шестерых детей, трое из которых находятся в Турции, по еще четверым идет сбор и оформление, в том числе по установлению в судебном порядке факта их рождения, принадлежности к гражданству Российской Федерации, оформлению опеки на родственников, проживающих в автономном округе, выразивших желание принять детей на воспитание, - пояснила Людмила Назимова.