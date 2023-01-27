Глава Сургутского района поручил решить транспортный вопрос в Белом Яре

Тему перевозок обсудили во время прямого эфира главы Сургутского района Андрея Трубецкого с жителями Фото: Татьяна Коркина

Для жителей Белого Яра могут запустить дополнительные автобусы. Транспортный вопрос в данном населенном пункте Сургутского района может быть решен с появлением дополнительных маршруток. Тему перевозок обсудили во время прямого эфира главы Сургутского района Андрея Трубецкого с жителями.

Изначально инициатива возникла от жителей Белого Яра, которые пожаловались на состояние маршруток и нарушение водителями расписания. Сейчас перевозки Сургут – Белый Яр осуществляет два перевозчика. По регулируемым тарифам они ходят 4 раза в день автобусы, а по нерегулируемые маршрутки (39 кругорейсов в день). Но жители считают, что этого недостаточно.

- Есть хорошая информация, на этой неделе в адрес администрации Сургутского района обратилось СПАТО. У них освободилось около 50 единиц техники, это автобусы малого и среднего класса. Месяц нам надо на переговоры, чтобы они зашли дополнительно на маршрут на Солнечный и на Белый Яр, - отметил заместитель главы Сургутского района Константин Карпеткин.

Вопросом межмуниципальных перевозок занимается окружной департамента дорожного хозяйства и транспорта, в связи с этим глава Сургутского района дал время для решения проблемы под надзором этого ведомства.

- Берете месяц на переговоры, прорабатываете с Департаментом дорожного хоязйства и транспорта Югры, чтобы на ряду с «ЮгранТрансСервис» появился еще перевозчик по нерегулируемым тарифам. Надеюсь, это приведет к улучшению качества оказания услуг. Тем более у СПАТО и автобусы другие, и отношение не много другое. Тогда через месяц вернемся к этому вопросу, - поручил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.