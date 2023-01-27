Югорчанка в надежде исцелить больную мать стала жертвой мошенницы Фото: Татьяна Коркина

Жительница Нижневартовска перевела больше 60 тысяч рублей целительнице-мошеннице. Об этом сообщают в УМВД России по Нижневартовску. К ним в отдел обратилась молодая девушка, которая пострадала от действий колдуньи.

Девушка сообщила, что проживает вместе с матерью, у которой есть проблемы со здоровьем. В надежде на выздоровление, девушка нашла в одной из соцсетей контакты целительницы, которая якобы предоставляет услуги в сфере «белой магии».

Женщина предложила вартовчанке снять проклятие и провести обряд «откуп от мертвеца». Афериста попросила югорчанку купить у нее 120 свечей и оплатить «очищающий ритуал». Поверив аферистки, наивная северянка перечислила на её счет требуемую сумму, но чуда не произошло, а экстрасенс перестала выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело.