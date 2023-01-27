В Сургуте продолжают работы по архитектурно-художественной подсветке города

Фото: Администрация Сургута

В Сургуте продолжаются работы по архитектурно-художественной подсветке города. Подробности пишут в администрации города, добавляя, что уже выполнена масштабная подсветка Грибоедовской развязки на пересечении Тюменского и Югорского тракта.

- По поручению Главы Сургута Андрея Филатова продолжаются работы по архитектурно-художественной подсветке города. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года» была выполнена масштабная подсветка дорожной развязки на пересечении Тюменского и Югорского тракта. Для декоративного освещения использовали более 2 км кабельных линий, 252 светильника и порядка 1620 пиксельных ламп. Также пять опор украсили светодиодными консолями - говорится в информации администрации.

Благоустройство и озеленение территории подрядчики обещают завершить до конца мая.