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НовостиПроисшествия27 января 2023 12:18

Полицейские Нижневартовска задержали подозреваемого в краже шоколада

Мужчина находится под подпиской о невыезде
Виктория Терина
Полицейские Нижневартовска задержали подозреваемого в краже шоколада

Полицейские Нижневартовска задержали подозреваемого в краже шоколада

Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске полицейские задержали подозреваемого в краже шоколада. Сладкоежка стащил из торгового зала сетевого магазина 14 шоколадок.

- В ходе отработки жилого сектора участковым уполномоченным полиции злоумышленник был установлен. Им оказался безработный ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 41-летний вартовчанин - сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Нижневартовску

Мужчина убедился, что его никто не видит, украл упаковку сладостей и прошел мимо кассы, не оплатив товар. Мужчина признал свою вину и рассказал, что украл сладости для перепродажи и выручки денег.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчина находится под подпиской о невыезде.