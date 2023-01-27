Житель Югры ответит за смертельный удар, нанесенный супруге

Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Житель Покачей подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью супруге, повлекшее её смерть. 57-летнего жителя Югры уже задержали и возбудили против него уголовное дело.

По информации следственного комитета ХМАО, 21 января 2023 года в вечернее время между подозреваемым и его 62-летней супругой произошел конфликт из-за ревности. Во время ссоры, в ответ на оскорбления мужчина ударил супругу рукой по голове. Этот удар через день привел к смерти женщины.

- Прибывшим на место происшествия сотрудникам правоохранительных органов подозреваемый сообщил, что не знает о причинах смерти женщины, однако в ходе судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть наступила от удара - сообщает СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

По уголовному делу продолжается расследование.