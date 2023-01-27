В Югре 27 января 2023 года выявлено 219 случаев коронавируса Фото: Юлия Кучеренко

На сегодняшний день в Югре всего зарегистрировано 255 349 случаев коронавируса. За последние сутки в Югре зарегистрировано 219 случаев заболеваний COVID-19 в 19 муниципалитетах.

По данным окружного Роспотребнадзора, в Сургуте зарегистрировано 114 случаев, в Ханты-Мансийске – 21 случай, в Когалыме – 17 случаев, в Нефтеюганске – 9, в Сургутском районе – 8, в Кондинском районе и Урае – по 7, в Нижневартовске – 6, в Советском районе и Радужном – по 5, в Пыть-Яхе – 4, в Нефтеюганском районе, Нягани и Югорске – по 3, в Мегионе и Лангепасе – по 2, в Нижневартовском, Белоярском районах и Покачах – по 1.

Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 215 случаев, а 4 случая завозных. В момент выявления у 1 человека не наблюдались признаки заболевания, проявления ОРВИ установлены у 217 человек, диагноз «пневмония» поставлен 1 заболевшему.

С диагностической целью в Югре обследовано 3 650 617 человек, в том числе за сутки – 1512 человек.