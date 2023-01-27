Жители сразу нескольких микрорайонов Нижневартовска обеспечены надежной связью и быстрым интернетом

Фото: архив megatyumen.ru

В Нижневартовске МегаФон запустил новые базовые станции в 4 микрорайонах. Благодаря современному оборудованию, которое поддерживает технологию 4G жители смогут пользоваться устойчивой голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 50 Мбит/с.

Новое покрытие оператора появилось в 23 микрорайоне, где ведется строительство жилого квартала. Специалисты рассчитали возможное увеличение нагрузки на сеть и заранее спланировали возведение базовой станции на этой территории. Теперь жители новостроек сразу после покупки квартиры смогут пользоваться качественной голосовой связью и мобильным выходом в интернет. Базовая станция также обеспечит покрытие на автодороге, которая соединит улицы Мира и Интернациональную.

Кроме того, качественная связь появилась в 25 и 26 микрорайонах, где завершается строительство школы площадью 22 тысячи квадратных метров. Школа рассчитана на 1125 мест, все эти ученики, а также родители и педагоги смогут оперативно общаться в чатах, заниматься на образовательных платформах, контролировать учебный процесс с помощью цифровых сервисов. Жителей 14 микрорайона также не оставили без качественной связи, запустив на территории новую базовую станцию.

Исключением не стал и 10Г микрорайон. Здесь расположена Нижневартовская окружная клиническая детская больница и ведется строительство больничного комплекса. Теперь юные пациенты во время восстановления после болезни смогут смотреть видео без задержек, слушать онлайн-радио, общаться по видеосвязи с родными и друзьями.

– Техническая служба оператора круглосуточно отслеживает качество связи в городе и регионе, видит возрастающую нагрузку на объектах связи, а также планирует строительство новых телеком-объектов, в тех местах, где это действительно необходимо. Базовые станции в Нижневартовске одновременно увеличивают широту покрытия и обеспечивают высокую проникающую способность сигнала внутри зданий и учреждений, что достигается за счет использования нескольких диапазонов частот – поделился директор МегаФон в Югре и на Ямале Дмитрий Мелихов.

Он подчеркивает, что качественный звук и быстрый интернет в смартфонах горожан будет доступен как на улице, так в помещениях.