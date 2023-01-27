Жуткое ДТП с погибшим и пострадавшими вновь произошло в Нефтеюганском районе

Фото: УГИБДД России по ХМО-Югре

В Нефтеюганском районе «лобовое столкновение» обернулось трагедией.

Как сообщает ГИБДД ХМАО, 26 января на 759 км автодороги «Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск» 51-летняя женщина, управляя автомобилем «GEELY» не учла дорожные и погодные условия, и его автомобиль занесло на встречку, где произошло столкновение с транспортным средством «ВАЗ», под управлением 39-летней женщины.

Фото: УГИБДД России по ХМО-Югре

В результате жуткого ДТП оба водителя и годовалый пассажир автомобиля Лады получили травмы, а 20-летняя пассажирка этого же автомобиля погибла. В Госавтоинспекции отметили, что ребенок находился в детском удерживающем устройстве и это позволило избежать более серьезных последствий.

За прошедшие сутки на дорогах Югры зарегистрировано 7 ДТП, в которых 3 человека погибли и 10 получили травмы, в том числе 1 юный пассажир. Сотрудниками ГИБДД задержано 16 нетрезвых водителей. За выезд на встречку привлечено 49 водителей и 45 наказаны за нарушение правил перевозки детей.

Напомним, накануне в Нефтеюганском районе столкнулись две фуры и погибли два человека.