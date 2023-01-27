Пенсионер из Мегиона лишился больше 1 млн рублей, поверив мошенникам

Пенсионер из Мегиона лишился больше1 млн рублей, поверив мошенникам Фото: Татьяна Коркина

В Мегионе пенсионер стал жертвой мошенников. В конце декабря ему позвонил незнакомец, который представился сотрудником полиции и пояснил, что произошла утечка его персональных данных, а также кто-то пытается оформить кредит на его имя.

Далее с мегионцем связалась женщина, которая представилась менеджером Центробанка России и объяснила, что сейчас идет проверка работников банка для выяснения лица, через которое произошла утечка персональных данных. Девушка заверила, что ему лично необходимо подать заявку на оформление кредита в банке. В тот же день позвонил якобы следователь из Сургута, который подтвердил, что проводится проверка и нужно выполнить все действия, которые сказала ему лжебанкир.

Поверив незнакомцам, мужчина оформил два кредита на 1 миллион рублей со страховым взносом в размере около 100 тысяч рублей, а позднее, по указанию аферистки, снял деньги и перечислял на продиктованные номера.

Мужчина понял, что попался на уловки мошенников, когда те перестали с ним связываться.

Возбуждено уголовное дело.