В Югре 11 февраля пройдет «Лыжня России - 2023»

Фото: "ЮграМегаСпорт"

В Югре пройдет «Лыжня России - 2023». Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» стартует 11 февраля в 21 муниципалитете Югры.

В забеге могут участвовать все желающие, независимо от возраста и уровня спортивной подготовки. Центральный старт по традиции состоится в Центре зимних видов спорта имени А.В. Филипенко в Ханты-Мансийске. Чтобы стать участником забега, нужно зарегистрироваться до 10 февраля 2023 года на сайте "ЮграМегаСпорт".

Напомним, ранее о том, что югорчане завоевали золотые медали на соревнованиях «Летние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».