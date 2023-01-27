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НовостиСпорт27 января 2023 7:09

В Югре 11 февраля пройдет «Лыжня России - 2023»

Участвовать могут все желающие
Виктория Терина
Фото: "ЮграМегаСпорт"

Фото: "ЮграМегаСпорт"

В Югре пройдет «Лыжня России - 2023». Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» стартует 11 февраля в 21 муниципалитете Югры.

В забеге могут участвовать все желающие, независимо от возраста и уровня спортивной подготовки. Центральный старт по традиции состоится в Центре зимних видов спорта имени А.В. Филипенко в Ханты-Мансийске. Чтобы стать участником забега, нужно зарегистрироваться до 10 февраля 2023 года на сайте "ЮграМегаСпорт".

Напомним, ранее о том, что югорчане завоевали золотые медали на соревнованиях «Летние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».