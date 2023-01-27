В Нижневартовске осталось расселить 68 аварийных домов

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Нижневартовск продолжает избавляться от аварийного жилья, сообщает пресс-служба администрации города. Так, в прошлом году из 16 таких домов в новостройки переселено 143 семьи, что намного больше, чем годом раньше (в 2021 - 26 семей).

По словам Дмитрия Кощенко, сейчас в Нижневартовске находятся 56 многоквартирных домов, включая 12 домов в поселке Беловежский, признанных аварийными и подлежащими сносу, в них проживает 1,5 тысячи человек.

- Также на территории города расположены 12 многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания. В них проживает 70 семей. Таким образом, осталось расселить 68 домов. Отмечу, что расселение граждан из аварийного жилья идет по намеченному плану. Все обязательства по сносу расселенных домов выполнены в полном объеме - всего снесено 32 дома, - рассказал Дмитрий Кощенко.