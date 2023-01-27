Кражи, наркотики, незаконна рыбалка: за сутки в Югре зарегистрировано 44 преступления

За сутки в Югре зарегистрировано 44 преступления Фото: Татьяна Коркина

В Югре за минувшие сутки зарегистрировано 44 преступления, по горячим следам раскрыто 26.

В Сургутском районе в районе улицы Восточно-промышленная сотрудниками полиции задержали женщину, у которой в правом ботинке нашли прозрачный полимерный пакет с наркотиком массой 0,9 г. Раньше женщина была неоднократно судима.

В Сургуте двоих уже судимых югорчан снова поймали на преступлении. Молодые люди взломали металлическую дверь, незаконно проникли на территорию участка, расположенную по улице Осенняя в ДНТ «Интеграл-1», и похитили скутер и 2 велосипеда, а также телевизор. Общая стоимость похищенного составила более 72 тысяч рублей. Подозреваемые арестованы.

В Октябрьском районе задержали браконьера, который используя ставную сеть, в запрещенный период для вылова рыбы, выловил щуку и язя. А в Ханты-Мансийске мужчина воспользовался чужой картой, которую нашел и купил себе товары на 2,5 тысячи рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.