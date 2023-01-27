В Нижневартовске расширяют дорожную сеть

Фото: телеграм-канал администрации Нижневартовска

В Нижневартовске увеличится дорожная сеть. Так, по информации администрации города, в микрорайонах за улицей Героев Самотлора ведется строительство нескольких участков – на Восточном проезде, на улицах Северной, Фармана Салманова. Общая протяженность дорог составит больше трех километров.

- Введение данных участков автодорог не только откроет дополнительные выезды из города, разгрузит существующие участки автодорог, но и в дальнейшем позволит нарастить объемы жилищного строительства в Нижневартовске за счет освоения новых территорий. В этом году, помимо Восточного проезда, запланировано открытие участка на улице Фармана Салманова и на улице Северной - рассказал заместитель главы города, директор департамента строительства администрации Нижневартовска Виктор Ситников.

Завершить все этапы планируют в 2024 году. Финансирование строительства поступается из федерального, окружного и городского бюджетов.

Кстати, общая протяженность улицы Фармана Салманова составляет 1,2 км: там будет четыре полосы для движения автотранспорта, тротуары, велодорожка, освещение и ливневую канализация.