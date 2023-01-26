Пьяная жительница Нефтеюганска подожгла два деревянных дома, чиркнув зажигалкой мусор и детскую коляску

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Следователи ОМВД России по Нефтеюганску закончили расследование уголовного дела в отношении женщины, которая обвиняется в поджоге многоквартирного дома и в покушении на поджог многоквартирного дома.

Как сообщили в пресс-службе МВД России, дама совершила преступление ночью, будучи пьяной. Женщина зашла в подъезд двухэтажной «деревяшки», подожгла зажигалкой мусор и ретировалась. Почуяв запах дыма, жильцы самостоятельно потушили возгорание. Однако женщина на этом не успокоилась и пошла в соседний дом. Там она сложила бумагу на детскую коляску и подожгла ее. Из-за поджога деревянный дом, в котором живут 50 человек, почти полностью сгорело. Материальный ущерб составил более 56 млн рублей.

Полицейские быстро задержали женщину, установив ее причастность к преступлению. Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело, которое утвердил прокурор обвинительным заключением. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, дело направлено в Нефтеюганский районный суд ХМАО-Югры.