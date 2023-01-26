В Сургуте многодетным семьям вместо земельных участков предлагают социальную выплату

Фото: Юлия Кучеренко

Многодетные семьи Сургута могут получить социальную выплату взамен земельного участка. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

- Субсидия предоставляется семьям, имеющим трех и более детей, принятых до 31 декабря 2017 года в органе местного самоуправления по месту жительства на учет желающих бесплатно приобрести участки для строительства - поясняют в администрации.

Так, семьям, которым ранее не предоставлялась поддержка на покупку или строительство жилья выплатят 1 миллион 200 тысяч рублей. Если в составе многодетной семьи есть те, кто не получал раньше господдержку, то они могут получить 500 тысяч рублей.

Документы можно подать по предварительной записи по адресу: улице Восход, 4, к. 104/1. А узнать все подробности по телефону: 52-81-12.