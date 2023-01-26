Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 января 2023 14:11

В Нефтеюганске столкнулись две фуры: погибли два человека

Жуткая авария произошла на 11 километре автомобильной дороги «Нефтеюганск-Сургут»
Виктория Терина
Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Нефтеюганске произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщает пресс-служба окружной Госавтоинспекции, жуткая авария произошла сегодня днем на 11 километре автомобильной дороги «Нефтеюганск-Сургут».

- В результате дорожно-транспортного происшествия водители транспортных средств 1968 и 1988 годов рождения от полученных травм скончались на месте происшествия - сообщили в ГИБДД.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Югре в столкновении с большегрузом погибли водитель и два пассажира легковушки.