Энергетики повысили надежность электроснабжения крупного лесокомбината в ХМАО

Фото: Автор Наталья Юсупова, предоставлено пресс-службой АО "Россети Тюмень"

В Ханты-Мансийском автономном округе завершены плановые работы на подстанции 110 кВ «Самза». Там установили новую секцию комплектного распределительного устройства модульного типа (КРУМ). На повышение надежности электроснабжения лесопромышленного комбината и около 2 тысяч жителей Советского района направлено больше 20 миллионов рублей.

Площадь новой секции распределительного устройства – 24 квадратных метра. Для ее транспортировки и монтажа энергетики «Россети Тюмень» задействовали седельный тягач и автокран. В модуле установлено 3 трансформатора тока, 3 вакуумных выключателя, трансформатор напряжения, щит управления, а также автоматизированную систему контроля и учета электроэнергии. Современное российское оборудование имеет увеличенный срок службы – до 30 лет – и не требует больших затрат персонала при обслуживании.

Подстанция 110 кВ «Самза» снабжает электроэнергией жителей поселка городского типа Коммунистический и его социально значимые учреждения: амбулаторию, школу, детский сад, спорткомплекс и котельную. От стабильного функционирования подстанции зависит работа лесопромышленного комбината «Самза», который выпускает в год до 150 тысяч кубометров готовой древесной продукции.