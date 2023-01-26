В Югре любитель пьяной езды на авто получил по заслугам Фото: Юлия Кучеренко

Нефтеюганский районный суд признал виновным любителя пьяный езды. В ноябре 2022 года сотрудники ДПС в Нефтеюганске остановили автомобиль марки «Лексус», под управлением 28-летнего местного жителя. Мужчина отказался от медицинского освидетельствования, несмотря на явные признаки алкогольного опьянения.

Как сообщает пресс-служба ОМВД России по Нефтеюганску, мужчина уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в алкогольном опьянении. Тогда суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишил прав на 1 год и 6 месяцев.

За повторную пьяную езду против водителя возбуждено уголовное дело и передано в суд. Накануне суд рассмотрел уголовное дело и назначил ему штраф в размере 210 тысяч рублей. Максимальное наказание за совершение данного противоправного деяния – лишение свободы на срок до двух лет.