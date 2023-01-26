В Югре 26 января 2023 года потеплеет, но наслаждаться погодой помешает метель

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 26 января 2023 года будет облачно с прояснениями. Местами пройдёт снег, а в отдельных районах ожидается метель. Ветер юго-западный ночью 7-12 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -10, -15 °С, местами по западной половине -4, -9 °С, местами по восточной половине -17, -22 °С, днем потеплеет до -1, -6°С, местами по восточной половине -8, -13°С.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями. Ночью возможен небольшой снег, а днем умеренный снег и метель. Ветер будет юго-западный ночью 7-12 м/с, днем порывы ветра могут достигать 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -10, -12°С, днем прогреется до -2, -4 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.