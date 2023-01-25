В Югре 25 января 2023 года ожидается ветренная и холодная погода Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 25 января 2023 года будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов округа небольшой и умеренный снег. Ветер юго-западный ночью 4 - 9 м/с, днем 8 - 13 м/с. Температура воздуха ночью -11, -16 °С, в Нижневартовском районе -21, -26 °С, при прояснениях до -38 °С , а днем на территории округа потеплеет до -7, -12 °С, в восточных районах до -22 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой снег. Ветер юго-западный ночью 4 - 9 м/с, днем ветер усилится до 8 - 13 м/с. Температура воздуха ночью -12, -14 °С, днем -7, -9 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.