В Нижневартовске на 12% снизилась заболеваемости ОРВИ Фото: Юлия Кучеренко

В Нижневартовске отмечается снижение уровня заболеваемости ОРВИ на 12,2% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом пишет администрация города, ссылаясь на данные Роспотребнадзора.

Так, по представленной информации дети в возрасте от 0 до 2 лет, с 3 до 6 и от 15 лет и старше стали болеть меньше. А вот в категории возраста от 7 до 14 лет, напротив, есть рост заболеваемости.

- Всего за третью неделю 2023 года зарегистрировано 1579 случаев ОРВИ (в том числе 1100 случаев среди детей до 17 лет, удельный вес составил 69,7% от всех заболевших ОРВИ). Взрослых – 479 человек (на предыдущей неделе – 660). Среди заболевших госпитализировано – 32 человека, на прошлой неделе – 25. Зарегистрировано 8 случаев заражения гриппом, в том числе у детей. Эпидемиологический порог ниже предельного уровня, – сообщили в ТО Управления Роспотребнадзора по Югре в городе Нижневартовске, Нижневартовском районе и городе Мегионе.

Нижневартовские медики рекомендуют не забывать о мерах профилактики и советуют заботиться о своем здоровье ежедневно.