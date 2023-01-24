Для семей мобилизованных в Югре организовали чат Фото: Юлия Кучеренко

Список мер поддержки мобилизованных и членов их семей в Югре снова пополнился. Так добровольцы гуманитарного добровольческого корпуса создали telegram-чат для помощи семьям военнослужащих. Чат называется «Комитет семей воинов Отечества. Югра» и создан он для того, чтобы люди делились друг с другом проблемами и переживаниями, получали словесную поддержку. С югорчанами, обратившимися в чат будут работать профильные специалисты - психологи, волонтеры, сотрудники департаментов, а еще чат позволит максимально быстро реагировать на срочные просьбы.

Отметим, что в Сургутском районе еще осенью была создана рабочая группа по социальному сопровождению семей военнослужащих и мобилизованных.

- За каждой семьей закреплен социальный координатор, который доступен в режиме 24/ 7. Он выявляет социальные потребности семьи в процессе межведомственного сопровождения и помогает решить все возникающие вопросы, - рассказал начальник службы по реализации отдельных полномочий в сфере здравоохранения администрации Сургутского района Александр Матросов.

Семьи мобилизованных могут также позвонить на горячую линию по вопросам мобилизации и помощи - 8-800-301-44-43. А обратится к специалистам рабочей группы можно по телефонам: 52-60-44 и 52-91-76.