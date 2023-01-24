За сутки на специализированный полигон Нижневартовска отправлено 668 машин со снегом

Фото: телеграм-канал администрации Нижневартовска

В Нижневартовске 668 машин со снегом направлено за прошедшие сутки на специализированный полигон. Об этом сообщают в местной администрации.

Работники коммунальных служб города вывезли 12 тысяч кубических метров осадков, собранных с улично-дорожной сети и микрорайонов города. Прошедшие выходные и понедельник выдались снежными, поэтому работы у коммунальных и дорожных служб было много.

Как отмечают в мэрии, с начала января в Нижневартовске выпало 19,30 см снега – выше среднемесячных показателей. Дорожным службам потребуется время для уборки и поэтому автомобилистам не рекомендуется оставлять транспорт вдоль городских дорог.

- Сегодня, 24 января, в первую смену задействованы 68 машин Управления по дорожному хозяйству и благоустройству, подрядчиков и техники управляющих компаний. Ориентированы на максимальный вывоз снега из города - пишут в телеграм-канале администрации Нижневартовска.