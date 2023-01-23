Уполномоченный по правам человека в Югре встретится с жителями Нижневартовска

Фото: Официальный Нижневартовск

Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова проведет личный прием граждан в Нижневартовске 25 января 2023 года с 18.00 до 20.00 в городской библиотеке №5 по улице Интернациональная, 35-А. Информация об этом появилась в официальной группе администрации Нижневартовска в соцсети "Вконтакте".

Записаться на личный прием можно по телефонам: 8-952-710-90-95, 8-904-483-49-35, 8 (3466) 27-12-80.

Напомним, ранее мы писали о том, что Наталья Стребкова приехала в Нижневартовск и провела встречу, посвящённую международному дню инвалидов.