В ближайшие три года на капремонт в Югре потратят около 20 миллиардов рублей Фото: Юлия Кучеренко

В Югре продолжается реализация региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. С 2023 по 2025 год капитально отремонтируют 1 005 домов общей площадью 5 миллионов 244 тысячи кв.м.

- Общая стоимость запланированных работ в муниципалитетах округа на эти годы составляет более 19,5 миллиардов рублей. Больше всего домов отремонтируют в самых крупных муниципалитетах – Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Сургутском районе - рассказали на сайте Югорского фонда капитального ремонта.

Самые масштабные работы организуют в Сургуте - там обновят 31 фасад, еще 10 будет утеплены, 31 крышу приведут в порядок. Больше всего лифтов отремонтируют и заменят в Нижневартовске – 28, а еще в этом же городе приведут в порядок 10 подвальных помещений, относящихся к общему имуществу.

Стоит отметить, что региональная программа капитального ремонта в Югре утверждена окружным правительством и продлится до 2046 года. По плану специалисты обновят 6 тысяч многоквартирных домов общей площадью более 22 млн. кв. метров.