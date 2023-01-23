В Сургуте пьяный водитель, отъехав несколько метров от дома, совершил ДТП

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Пьяный сургутянин, отъехав несколько метров от дома, попал в ДТП. Авария случилась на улице 30 лет Победы. Участниками стали четыре транспортных средства: «Mitsubishi», «Haval», «Ford» и «Datsun».

- Предварительной причиной автоаварии послужил неправильный выбор дистанции 30-летним водителем «Mitsubishi». В результате ДТП никто не пострадал, но транспортным средствам причинен материальный ущерб - поясняют в УГИБДД России по ХМАО-Югре.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Известно, что несмотря на обеденное время, виновник ДТП находился в состоянии опьянения. Процедура освидетельствования показала у него наличие 1,24 мг паров этанола на литр выдыхаемого воздуха, что является сильной степенью опьянения.

В ГИБДД добавили, что за прошеную неделю на дорогах Югры отстранили от управления транспортом 130 водителей в состоянии опьянения. Возбуждено 23 уголовных дела в отношении водителей, повторно управлявших транспортом с признаками опьянения.