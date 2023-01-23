За выходные на полигон Нижневартовска вывезли больше 12 тысяч кубических метров снега

Фото: Официальный Нижневартовск

Из-за обильного снегопада работники дорожных предприятий и управляющих организаций Нижневартовска трудятся в усиленном режиме.

Как рассказали в МБУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска», на линию выведена вся имеющаяся техника, а еще к работе привлечены силы подрядчиков. Коммунальные службы ночью работают с продлением смен. В выходные проводилась очистка от снега на улицах Героев Самотлора, Профсоюзной, Мира, Пермской, Г.И. Пикмана, Индустриальной, Чапаева, Дружбы Народов, Зимней, Ханта-Мансийской, Мусы Джалиля, Ленина, Интернациональной и других.

Департамент ЖКХ администрации города сообщает, что за два дня на полигон вывезли больше 12 тысяч кубических метров снега, это около 780 единиц техники. Сегодня, 23 января, с улиц города планируют вывести около 2 тысяч кубических метров снежных масс. В усиленном режиме работает 63 единицы техники.