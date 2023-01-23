В Тюменском макрорегионе состоялся первый этап Всероссийской олимпиады школьников

Фото: Вячеслав Шаркунов, предоставлено пресс-службой АО «Россети Тюмень»

В минувшие выходные прошел первый этап Всероссийской олимпиады школьников, организованной Группой «Россети». 200 участников из 94 заявившихся образовательных учреждений ХМАО-Югры, ЯНАО и Тюменской области успешно справились с заданиями отборочного этапа. Теперь им предстоит побороться за дополнительные баллы при поступлении в вузы и возможность целевого обучения. Организатором олимпиады в Тюменском макрорегионе являются «Россети Тюмень».

Первый этап интеллектуального состязания, завершившийся 22 января, проходил в дистанционном формате. Ученики 9-11 классов и студенты колледжей решали задачи по физике, математике и информатике. Те участники, которые наберут наибольшее количество баллов, перейдут во второй тур, запланированный на начало марта.

Победители и призеры олимпиады получат дополнительные баллы для поступления в вузы-партнеры компании, а также приоритетное право на целевое обучение по профильным направлениям подготовки. Кроме того, лучших участников пригласят на энергетическую проектную смену во всероссийском детском центре «Орленок», где пройдет интенсив по разработке и реализации собственных проектов по перспективным направлениям энергетики. Курировать работу детей будут преподаватели ведущих российских вузов.

Отметим, что Всероссийская олимпиада школьников направлена на выявление одаренных, способных к техническому творчеству и инновационному мышлению детей. Она проводится для старшеклассников с 2018 года. За это время участниками стали более 400 ребят из Югры, Ямала и Тюменской области, 16 из них заняли призовые места.