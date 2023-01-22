В Югре 22 января 2023 года ожидается снег и ветер

Фото: Екатерина Байкалова

В Ханты-Мансийском автономном округе 22 января 2023 года будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой снег и даже метель. Температура воздуха в ночное время суток по западной половине минус 4-9 градусов. По восточной минус 10-15 градусов. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Местами порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Днем в отдельных районах также прогнозируются осадки. Ветер юго-западный, южный 5-10 м/с, местами по восточной половине порывы до 14 м/с. Температура воздуха минус 1-6 градусов, по востоку минус 13-18 градусов.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, а днем осадков не предвидится. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура днем минус 2-4 градуса, ночью до минус 6.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.