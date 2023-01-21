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НовостиОбщество21 января 2023 1:47

В ХМАО 21 января 2023 года ожидается резкий перепад температур

Местами на территории округа будет теплее, а Нижневартовский район ждут сильные морозы
Виктория Терина
В ХМАО 21 января 2023 года ожидается резкий перепад температур

В ХМАО 21 января 2023 года ожидается резкий перепад температур

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 21 января 2023 года будет облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. Ветер южный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью по западной половине -7, -12 °С, в Белоярском районе до -17 °С, по восточной половине -17, -22 °С, местами -27, -32, в Нижневартовском районе -37, -42 °С. Днем по западной половине потеплеет до -1, -6 °С, по восточной половине -10, -15 °С, а местами -17, -22 °С, в Нижневартовском районе похолодает до -26, -31 °С.

В Ханты-Мансийске ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем снег. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -10, -12 °С, днем -4, -6 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре