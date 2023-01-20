Местами 20 января 2023 года в Югре ожидается похолодание

В отдельных районах Югры возможен небольшой и умеренный снег Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 20 января 2023 года ожидается переменная облачность, в отдельных районах возможен небольшой и умеренный снег. Ветер западный 1-6 м/с. Температура воздуха ночью по западной половине -9, -14 °С, в Белоярском районе до -20 °С, по восточной половине -15, -20 °С, в Нижневартовском районе до -30 °С. Днем по западной половине -5, -10 °С, по восточной половине -9, -14 °С, в Нижневартовском районе до -24 °С.

В Ханты-Мансийске ожидается переменная облачность. Ночью умеренный, днем небольшой снег. Ветер западный 1-6 м/с. Температура воздуха ночью -10, -12 °С, днем потеплеет до -6, -8 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.