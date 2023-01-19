За 2022 год на территории ХМАО зарегистрировано 134 случая угона авто Фото: Татьяна Коркина

Госавтоинспекция Югры подвела итоги работы по борьбе с преступными посягательствами на транспортные средств, сообщает УГИБДД России по ХМАО-Югре.

Так, по итогам 2022 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа зарегистрировано 134 случая угона авто. При этом чаще всего угоны совершались в крупных городах, таких как Нижневартовск и Сургут. Наименьшее количество отмечено в Радужном и Белоярском районе.

- Зачастую угоняют автомобили семейства «ВАЗ». Связано это с наименьшей технической защищенностью и простотой вскрытия. Чаще всего исчезновения автомашин происходят с улиц и дворовых территорий в ночное время - отмечают в ГИБДД.

Кроме того, дорожные полицейские сообщают, что в 91 случае в момент угона авто преступник был пьян. А еще наибольшее количество преступлений совершены при помощи ключей, к которым у злоумышленников был доступ, например, если ключи находились в замках зажигания или просто оставлены без присмотра.

- Особенно актуальна проблема неправомерного завладения автотранспортом становится в зимний период, когда при низких температурах, нерадивые водители, прогревая автомобиль перед поездкой, оставляют ключи в замке зажигания, а сами находятся в квартирах, либо забегают на автозаправочную станцию, в магазин за продуктами или за ребенком в детский сад - пишут в пресс-службе Госавтоинспекции.