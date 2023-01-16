Фото: страница главы Сургутского района в соцсети

В Сургутском районе еще одну котельную перевели с нефтяного топлива на сжиженный газ. Об этом сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры.

Эта реконструкция запланирована правительство Югры еще с осени 2020 года. По плану с нефтяного топлива на сжиженный газ переведут коммунальные объекты в Сытомино, Ляминой и Высоком Мысу.

- Это позволит сократить расходы на топливо, уменьшить износ котельного оборудования, снизить выбросы загрязняющих веществ почти в четыре раза и в целом повысить надежность системы теплоснабжения удаленных населенных пунктов, - рассказал исполняющий обязанности директора МУП «Территориально объединенное управление тепловодоснабжения и водоотведения №1» Сургутского района Артур Гайнутдинов.

Он также отметил, что во время реконструкции смонтированы резервуар сжиженного газа, наружные сети тепловодоснабжения и водоотведения, подземные и наземные газопроводы, заменены котлы и насосное оборудование, газовые горелки и дымовые трубы.