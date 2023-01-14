На Крещение в Сургуте запустят общественный транспорт до купелей и обратно

Фото предоставлено КП
Для сургутян, которые 19 января планируют принять участие в крещенских купаниях или набрать освященной воды, будет курсировать общественный транспорт. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Движение организуют следующим образом:
- от площади возле Преображенского храма, ул. М. Карамова, ул. Геологическая, Югорский тракт, купели;
- от купели по Югорскому тракту, ул. Энергетиков, ул. Мелик-Карамова, площадь возле Преображенского храма.
Ознакомиться со схемой движения автобусов можно ниже:
Фото: администрация Сургута