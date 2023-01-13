Фото: архив "Официальный Нижневартовск"

В Нижневартовске началась подготовка к празднованию Крещения Господня 19 января. В этом году купание будет проводиться: в проруби (иордани) на реке Оби в районе храма Рождества Христова и в купелях, установленных на территории храмов Рождества Иоанна Предтечи (старая часть города) и святителя Николая Чудотворца (поселок Солнечный).

Как сообщает администрация города, традиционно будут оборудованы две купели мужская и женская, а рядом с ними поставят теплые палатки для переодевания. Специалисты Управления по делам ГО и ЧС уточняют, что средняя толщина льда на реке Оби составляет 45 сантиметров, что считается безопасным для нахождения на нем.

Важно соблюдать осторожность и приходить только в специально оборудованные места для купания.