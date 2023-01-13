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НовостиОбщество13 января 2023 9:56

Спасателям в Югре пришлось залезать в окно, чтобы навестить бабушку

Старушка не отвечала на звонки и не открывала двери
Виктория Терина
Фото: КУ «Центроспас-Югория»

Фото: КУ «Центроспас-Югория»

Спасателям в Югре пришлось навещать бабушку через окно. Старушка не отвечала на звонки и стук в дверь и обеспокоенные родственники обратились за помощью к спасателям.

- Спасатели зонального поисково-спасательного отряда (Сургутский район) учреждения «Центроспас-Югория» 12 января выезжали на улице Ленина в пгт. Фёдоровский по сообщению: требуется открыть входную дверь в квартиру, где находится пожилая женщина, которая на звонки и стук не реагирует. Обеспокоенные родственники вызвали спасателей - говорится в сообщении спасателей.

Фото: КУ «Центроспас-Югория»

Фото: КУ «Центроспас-Югория»

С помощью альпинистского снаряжения, через окно, спасатели зашли в квартиру. 75-летняя женщина чувствовала себя удовлетворительно и в медицинской помощи не нуждалась.