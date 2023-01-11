В Югре водитель буксируемого автомобиля сбил пенсионерку на территории больничного городка

Фото: УИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре за день зарегистрировано 1 ДТП, в котором 1 человек получил травмы.

Эта авария произошла в Нефтеюганске, когда 59-летний водитель, управляя буксируемым транспортным средством «ГАЗ», двигаясь по территории окружной больницы, сбил 64-летнюю женщину, которая переходила дорогу на территории больничного городка. В результате ДТП женщина-пешеход получила травмы.

Госавтоинспекция Югры напоминает водителям, что при буксировке транспорта необходимо четко соблюдать правила безопасности. А пешеходам необходимо быть осмотрительными и переходить дорогу, убедившись в безопасности своего перехода.

Кроме того, за день сотрудники Госавтоинспекции задержали 5 водителей в состоянии опьянения, 3 - за отказ от прохождения освидетельствования и 1 - за повторное управление транспортом с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 34 водителя и 26 - за нарушение правил перевозки детей.

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