В Ханты-Мансийске состоялась приемка нового здания реабилитационного центра

Фото: БУ "Ханты-Мансийский реабилитационный центр"

В Ханты-Мансийске состоялась общественная приемка нового здания реабилитационного центра. Об этом рассказали в официальном телеграм-канале правительства округа.

В реабилитационном центре проходят занятия для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Площадь здания составляет больше 2 тысяч квадратных метров и на этих просторах расположилось самое современное оборудование для различных типов реабилитации. Воспитанники центра могут посещать зал адаптивной физкультуры, монтессори-класс, массажный кабинет, физиотерапевтические ванны, флоат-камеру, а специалисты - принимать до 100 посетителей в день.

В приемке центра участвовала губернатор Югры Наталья Комарова. Она познакомилась с ребятами, проходящими реабилитацию, и их родителями, а так же оценила оснащение центра.