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НовостиПроисшествия10 января 2023 12:12

Прокуратура Когалыма организовала проверку причин пожара в общежитии

Она проверит соблюдение требований противопожарного законодательства
Виктория Терина
Прокуратура Когалыма организовала проверку причин пожара в общежитии

Прокуратура Когалыма организовала проверку причин пожара в общежитии

Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Когалыма организовала проверку по факту произошедшего 9 января 2023 года пожара в общежитии АО «Нефтеавтоматика» по улице Центральной в Когалыме.

Напомним, сообщение о пожаре в одноэтажном общежитии поступило в 10:37 и 12:26 пожарные уже закончили свою работу. Из здания самостоятельно эвакуировались 13 человек, пострадавших нет.

Прокуратура проверит соблюдение требований противопожарного законодательства, обеспечение всестороннего и тщательного выяснение всех причин и условий произошедшего пожара и определит степень ответственности виновных лиц.

- По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования - говорится в сообщении надзорного ведомства.