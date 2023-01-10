Самолет из Сургута в Санкт-Петербург не смог взлететь из-за неисправности реверса Фото: Юлия Кучеренко

Самолет из Сургута в Санкт-Петербург авиакомпании «Россия» не смог взлететь из-за неисправности реверса первого двигателя. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.

- 10 января 2023 03.40 (мск) аэропорт Сургут. На начальном этапе разбега экипаж доложил о прекращении взлета в связи с неисправностью реверса первого двигателя. Самостоятельно зарулил на стоянку - говорится в сообщении.

Airbus A320 RA-73214 должен был вылететь в Санкт-Петербург регулярным рейсом SU6442, но из-за поломки не смог этого сделать. Авиакомпания предоставила резервный самолет, который прилетел из Санкт-Петербурга. По данным онлайн-табло аэропорта Сургута борт уже вылетел в пункт назначения.

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