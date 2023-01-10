Жительница Сургута в рождественскую ночь расправилась со своим сожителем Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте 43-летнюю местную жительницу обвиняют в убийстве сожителя. Против неё возбуждено уголовное дело.

Как уточняют в следственном комитете Югры, 6 января 2023 года при совместном распитии алкоголя в квартире одного из домов по улице Мелик-Карамова Сургута между женщиной и ее 33-летним сожителем произошел конфликт на бытовой почве. Во время ссоры сургутянка схватила кухонный нож и нанесла удар в шею мужчины. Мужчина скончался, а женщине грозит тюрьма, в которой она уже побывала ранее за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

- Жительнице Сургута предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ, она заключена под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления - рассказали в СУ СК России по ХМАО-Югре.