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НовостиОбщество10 января 2023 7:41

В Югре проводили на пенсию пожарного, облив его водой в 30-градусный мороз

Такая церемония проводов на пенсию считается одной из главных традиций среди пожарных
Виктория Терина
Фото: скриншот с видео МЧС

Фото: скриншот с видео МЧС

В МЧС интересным способом проводили на пенсию майора внутренней службы Ветрова Антона Александровича. Как сообщили в ГУ МЧС России по ХМАО-Югре, провожать на пенсию - это одна из главных традиций среди пожарных и ей следуют сотрудники МЧС Югры.

В МЧС опубликовали видео как, согласно традиции, спасателя обливают водой из брандспойтов под вой сирен пожарных машин. Такую церемонию проводов на пенсию провели, несмотря на 30-градусные морозы, которые установились сейчас по всей территории Югры.

Антон Александрович отдал службе больше 18 лет и ушел на пенсию с должности старшего помощника начальника дежурной смены службы пожаротушения 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ХМАО - Югре.