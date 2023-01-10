Больше 20 тысяч жителей Сургута посетили культурные мероприятия на зимних каникулах

Фото: Администрация Сургута

Больше 20 тысяч жителей Сургута посетили учреждения культуры на зимних каникулах. Об

этом рассказали в мэрии.

Так, одним из самых популярных и посещаемых мероприятий стал фестиваль «Зимарт» в «Старом Сургуте». Он продолжает работу в прежнем режиме, несмотря на то, что праздники уже закончились. Там, можно посетить мастер-классы «Сказочная мастерская», взять на прокат коньки, а также посетить теплый чум и экскурсионные программы.

Если позволит погода 14 и 15 января сургутян вновь ждет лазерное представление по мотивам сказочных произведений «Щелкунчик и Мышиный король» и «12 месяцев». Сюжет новогодней истории развернется на фасаде «Дома ремесел» в вечерние часы (начало в 16:00, 17:00, 18:00, 19:00). А еще на центральной площадке пройдут активные игры «Снежные забавы».