Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 января 2023 5:28

В праздничные дни с улиц Сургута вывезли почти 80 тысяч кубов снега

Расчистка города шла буквально в круглосуточном режиме
Виктория Терина
Фото: Администрация Сургута

Фото: Администрация Сургута

На зимних каникулах работа по уборке снега в Сургуте не прекращалась, расчистка территорий города шла буквально в круглосуточном режиме. Так, во время праздников, как сообщает администрация Сургута, подрядчики вывезли с улиц города почти 80 тысяч кубов снега.

- Для предотвращения гололеда дороги и тротуары обрабатывали специальной песко-соляной смесью. В зависимости от погодных условий на улицы города выходило от 60 единиц снегоуборочной техники - сообщили в администрации города.

Отметим, что уборка города проходит в несколько этапов: сначала улицы посыпают реагентами, затем образовавшийся снежный накат счищают специальными щетками, а после спецтехника убирает снег с проезжей части на обочину, где его грузят в самосвалы и вывозят.