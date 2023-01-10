В праздничные дни с улиц Сургута вывезли почти 80 тысяч кубов снега

Фото: Администрация Сургута

На зимних каникулах работа по уборке снега в Сургуте не прекращалась, расчистка территорий города шла буквально в круглосуточном режиме. Так, во время праздников, как сообщает администрация Сургута, подрядчики вывезли с улиц города почти 80 тысяч кубов снега.

- Для предотвращения гололеда дороги и тротуары обрабатывали специальной песко-соляной смесью. В зависимости от погодных условий на улицы города выходило от 60 единиц снегоуборочной техники - сообщили в администрации города.

Отметим, что уборка города проходит в несколько этапов: сначала улицы посыпают реагентами, затем образовавшийся снежный накат счищают специальными щетками, а после спецтехника убирает снег с проезжей части на обочину, где его грузят в самосвалы и вывозят.